18 Mart 2021 Perşembe 16:31 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 17:06

Reuters'ın haberine göre Avrupa Birliği'nden dört diplomat, Türkiye'nin devlete ait Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndaki (TPAO) üst düzey yöneticileri kara listeye alma planlarını dondurduğunu açıkladı.

Reuters'a konuşan AB diplomatı, "Türk bireylerin kara listeye alınmasıyla ilgili çalışmalar durdu ve artık ekonomik yaptırımlardan söz etmiyoruz" dedi.

Reuters'a konuşan ikinci bir AB diplomatı, çalışmanın "hiçbir zaman gerçekten başarılı olmadığını" söylerken diğer diplomat da "diplomatik yola öncelik verildiğini" söyledi.

Aralık ayında Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, bireyleri belirtmemekle birlikte, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz için "izinsiz sondaj faaliyetleri" nedeniyle varlıkların dondurulmasını ve seyahat yasağı getirilmesini önermişti.