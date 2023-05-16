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Dünya

AB'den Türkiye'deki seçimler hakkında yeni açıklama: Sabırsızlıkla bekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Olivier Varhelyi, Türkiye seçimlerine ilişkin yayınladığı ortak mesajda “AB, yeni parlamentonun görevlerini üstlenmesini dört gözle bekliyor.” ifadelerini kullandı.

IHA16 Mayıs 2023 Salı 15:46 - Güncelleme:
AB'den Türkiye'deki seçimler hakkında yeni açıklama: Sabırsızlıkla bekliyoruz
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Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin açıklama, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Olivier Varhelyi'den geldi. Türk halkının seçimlere gösterdiği yüksek katılım oranından duydukları memnuniyet dile getirilen açıklamada AB'li temsilciler, "AB, Türk halkının seçimlere olan yüksek katılımını, demokratik oy kullanma hakkını kullanma taahhüdünün açık bir işareti olarak memnuniyetle karşılamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi heyetlerinin tespitlerini dikkate aldıklarını belirten Borrell ve Varhelyi seçimlerin şeffaf ve kapsayıcı olmasına önem verdiklerine dikkat çekti. Yeni meclisin çalışmaya başlamasını da sabırsızlıkla beklediğini belirten ikili açıklamanın sonunda, "AB, yeni parlamentonun görevlerini üstlenmesini dört gözle bekliyor" ifadelerini kullandı.

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