AB'li yetkili Danielsson: Suriyeli mültecileri desteklemek için 3 milyar Euro'luk hazırlıklar yapılıyor

AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Genel Direktörü Christian Danielsson Türkiye'ye ziyarette bulundu. Danielsson, Başkent Ankara programı kapsamında Ankara'da yaşayan Suriyeli mülteci çocuklarla Cermodern Sanat Merkezi'nde bir araya geldi. Danielsson, Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği UNICEF'in ASAM ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında Altındağ'daki Al Farah Toplum Merkezi'nden gelip sosyal aktivitelere katılan çocuklarla sergi gezdi, ardından workshop'u izledi. Çocukların yüzlerinin yarısının fotoğraflanmış kağıtlardaki diğer yarısını boyaması etkinliği oldukça eğlenceli geçti, Danielsson da bu eğlenceye ortak oldu ve çocuklarla sohbet etti. Çocuklarla vakit geçirmesinin ardından basın mensuplarıyla da bir araya gelen Danielsson, Ankara'da ve özellikle çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin Suriyeli mültecilerden kaynaklanan kayıp bir nesil olmaması konusunda bir sorunla karşılaştığını dile getiren Danielsson, Türkiye'nin bu konuda muhteşem bir çaba sergilediğini ifade ederek, yüz binlerce Suriyeli çocuğun okula gitmesinin sağlandığını söyledi. Türk yetkililerinin çok önemli çabalarını gördüğünü kaydeden Danielsson, "Bunun yanı sıra ASAM ve UNICEF'in de desteğini gördük. Çocuklar da son derece önemli bir konu olan sanatla tanışma imkanına sahip oldular. AB olarak bu çalışmalara destek verebildiğimiz için gurur duyuyoruz. Önemli meblağlarda destek sağlandı, AB'nin birinci turda 3 milyar Euro'luk bir desteği söz konusuydu, şimdi Suriyeli mültecileri desteklemek için ikinci 3 milyar Euro'luk hazırlıklar yapılıyor" şeklinde konuştu.

Danielsson'un Ankara'nın ardından Mardin'e ziyarette bulunması ve Kızıltepe Atıksu Arıtma Tesisi'nin açılış törenine katılması bekleniliyor.