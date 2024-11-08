Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.

LEYEN'DEN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Siyasi Topluluğu'ndaki (EPC) görüşmenin güzel olduğunu söyleyen Leyen, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPC'de sizinle tanışmak güzeldi." dedi.

Türkiye ile AB arasındaki ortaklığın güçlenmesinin bölgeye faydalı olacağını söyleyen AB Komisyonu Başkanı Leyen, "AB-Türkiye ortaklığının güçlenmesi ortak bölgemize fayda sağlayacaktır. Sınırların ötesinde barışı, refahı ve güvenliği savunabiliriz. Ve halkımıza fayda sağlayacak. Önümüzdeki yıllarda bu konu üzerinde yakından çalışalım." ifadelerini kullandı.