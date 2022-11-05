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Dünya

AB'den Türkiye'ye teşekkür

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasının devamındaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

AA5 Kasım 2022 Cumartesi 15:48 - Güncelleme:
AB'den Türkiye'ye teşekkür
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Borrell, Çavuşoğlu ile Sir Bani Yas Forumu'nun düzenlendiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Borrell, Türkiye'nin Ukrayna tahılının dünyaya iletilmesini sağlayan anlaşmadaki rolü dolayısıyla teşekkürlerini ilettiğini bildirdi.

Borell, anlaşma sayesinde gıdanın silah olarak kullanılmasının önlenmesi ve küresel gıda krizinin çözülmesinin amaçlandığını kaydetti.

Çavuşoğlu ile ortak ilgi alanındaki başka konuları da ele aldıklarını ifade eden Borrell, bunlar arasında Doğu Akdeniz'deki durumun da bulunduğunu belirtti.

  • Josep Borrell
  • tahıl anlaşması

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