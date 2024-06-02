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Dünya

AB'den Ukrayna Barış Zirvesi çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ne uluslararası camiadan geniş katılım çağrısı yaptı.

AA2 Haziran 2024 Pazar 19:54 - Güncelleme:
AB'den Ukrayna Barış Zirvesi çağrısı
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Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyalog Zirvesi'ne katıldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi öncesinde önemli bir konuşma yaptığını ifade eden Borrell, "Şimdi harekete geçme zamanı. Hepimiz daha fazlasını ve daha hızlı yapmalıyız." mesajını paylaştı.

Borrell, "Zirveye uluslararası toplumun geniş katılımı, Ukrayna'da adil bir barışa doğru önemli bir adım olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim çalışmaları nedeniyle katılamayacağının konuşulduğu zirveyle ilgili AB, daha önce de, "Ukrayna'da adil barış için tek meşru girişim" nitelemesinde bulunmuş, geniş katılım sağlanması için ortaklarla çalıştığını duyurmuştu.

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