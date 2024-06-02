AB'den Ukrayna Barış Zirvesi çağrısı

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyalog Zirvesi'ne katıldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi öncesinde önemli bir konuşma yaptığını ifade eden Borrell, "Şimdi harekete geçme zamanı. Hepimiz daha fazlasını ve daha hızlı yapmalıyız." mesajını paylaştı.

Borrell, "Zirveye uluslararası toplumun geniş katılımı, Ukrayna'da adil bir barışa doğru önemli bir adım olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim çalışmaları nedeniyle katılamayacağının konuşulduğu zirveyle ilgili AB, daha önce de, "Ukrayna'da adil barış için tek meşru girişim" nitelemesinde bulunmuş, geniş katılım sağlanması için ortaklarla çalıştığını duyurmuştu.