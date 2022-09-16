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Dünya

AB'den Ukrayna'da bulunan toplu mezarlarla ilgili kınama

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın doğusunda yer alan İzyum kentinde bulunan toplu mezarlarla ilgili 'Bu vahşeti mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz.' açıklamasını yaptı.

AA16 Eylül 2022 Cuma 23:42 - Güncelleme:
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada "AB, Rus ordusundan kurtarılan İzyum kentinde Ukraynalı yetkililer tarafından 440'tan fazla cesedin keşfedildiği toplu mezarlar karşısında derinden sarsıldı. Bu vahşeti, mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta binlerce sivilin öldürüldüğü, çok daha fazlasının işkence gördüğü, cinsel saldırıya uğradığı, kaçırıldığı veya zorla yerinden edildiği belirtildi.

Rusya'nın savaşı derhal durdurmaya çağrıldığı açıklamada "Rusya siyasi liderliği ve Ukrayna'da devam eden uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerine karışan herkes sorumlu tutulacaktır. AB bu konuda her türlü çabayı desteklemektedir." ifadesi kullanıldı.

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