AB'den Ukrayna'ya bağımsızlık öncesi destek: 4 milyar avro ödendi

Von der Leyen, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini belirtti.

AB'nin Ukrayna ile dayanışmasının sarsılmaz olduğuna işaret eden von der Leyen, "Bugün, AB Ukrayna'ya destek olmak için 4 milyar avrodan fazla bir miktar ödeme yapıyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'nın ekonomik toparlanması ile birlikte egemen ve demokratik geleceğine de bağlı olmayı sürdürdüğüne dikkati çekti.

AB Komisyonunun konuya ilişkin açıklamasında, Ukrayna'nın 24 Ağustos'ta kutlanacak 34'üncü bağımsızlık yıl dönümü öncesinde AB'nin ülkeye 4 milyar avronun üzerinde yardımda bulunarak güçlü bir destek mesajı verdiği kaydedildi.

Açıklamada, AB ve üye ülkelerin Şubat 2022'den bu yana Ukrayna ve halkına 168,9 milyar avro insani, mali ve askeri yardımda bulunduğu anımsatıldı.