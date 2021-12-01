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Dünya

AB'den Ukrayna'ya destek: Herhangi bir girişim karşısında bu ülkeyle birlikteyiz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini bozacak herhangi bir girişim karşısında kararlı ve güçlü şekilde bu ülkeyle birlikteyiz.' dedi.

AA1 Aralık 2021 Çarşamba 14:57 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 15:31
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Borrell, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın Batı Balkanlar konulu oturumuna katılmak için geldiği konferans merkezinde gazetecilere açıklama yaptı.

Batı Balkanlar'ın yanı sıra Ukrayna'nın da kendileri bakımından çok önemli olduğunu vurgulayan Borrell, "AB için Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği her şeylin üzerindedir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini bozacak herhangi bir girişim karşısında kararlı ve güçlü şekilde bu ülkeyle birlikteyiz." dedi.

Borrell, olası bir krizi önlemek gerektiğini belirterek "Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırganlığın karşılığı olacağını belirtmek için her şey yapılmalıdır." diye konuştu.

Yüksek Temsilci Borrell, Batı Balkanlar ile ilgili olarak da son zamanlarda özellikle Bosna Hersek'teki bölücü söylemlerden endişeli olduklarını kaydetti.

Bölgeyi istikrarlı kılmak için diyaloğun önemine işaret eden Borrell, Bosna Hersek'in tek bir ülke olmasını bozacak girişimlere karşı olduklarını bildirdi.

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