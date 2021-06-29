AB'den umutlandıran koronavirüs ilacı açıklaması

AA 29 Haziran 2021 Salı 14:35 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 14:35

Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, 5 ürünün ileri bir geliştirme aşamasında olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilaçların, nihai verilerin güvenlik, kalite ve etkinlik kriterlerini sağladıklarını göstermesi halinde ekim ayına kadar Kovid-19 tedavileri arasında yer alacakları ifade edildi.

Komisyon, 6 Mayıs'ta Kovid-19 tedavilerine yönelik araştırma, geliştirme, yetkilendirme, üretim ve dağıtım konularını ele alan AB Stratejisi'ni açıklamıştı.

AB'de Kovid-19 tedavisi için halihazırda yalnızca "Remdesivir" adlı antiviral ilaç kullanılıyor.