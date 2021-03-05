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Dünya

AB'den Ürdün ve Lübnan'daki Suriyelilere destek

Avrupa Birliği (AB), Ürdün ve Lübnan'da bulunan Suriyeli sığınmacılara yönelik 130 milyon avroluk destek paketini onayladı.

AA05 Mart 2021 Cuma 15:00 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 15:00
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, yaptıkları açıklamada Suriyelilere ev sahipliği yapan Ürdün ve Lübnan'a yönelik yeni destek paketine onay verildiğini bildirdi.

Buna göre, Lübnan'a ülkedeki Suriyelileri destek için 25 milyon avro, sosyal koruma sistemi için 20 milyon avro, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, sağlık hizmetleri ve aşılama için 29 milyon avro, su ve eğitim için 10'ar milyon avro, küçük işletmelere destek için de 4 milyon avro olmak üzere toplam 98 milyon avro yardım sağlanacak.

Ürdün'e de Suriyeli sığınmacıların atık yönetimi için 17 milyon avro, çocuk ve kadınların korunması için 8 milyon avro, yaygın eğitim için de 7 milyon avro olmak üzere toplam 32 milyon avro kaynak aktarılacak.

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