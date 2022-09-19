İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2022 Salı / 24 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3182
  • EURO
    18,3499
  • ALTIN
    985.784
  • BIST100
    3199.54
Dünya

AB'den Ürdün'e 364 milyon avro hibe

Avrupa Birliğinin (AB), Ürdün'e 2024 yılına kadar 364 milyon avro tutarında hibe taahhüdünde bulunduğunu duyuruldu.

AA19 Eylül 2022 Pazartesi 23:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nasır eş-Şeride, AB Avrupa Büyükelçisi Maria Hadjitheodosiou ile ortak bir deklarasyon imzaladı.

Bu çerçevede, AB'nin Ürdün'e 2021 ve 2024 yılları arasında 364 milyon avro tutarında hibe yardımı sağlama taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

ABD ile Ürdün arasında da 16 Eylül Cuma günü Washington'un Amman'a 2029'a kadar yıllık 1,45 milyar dolar yardımda bulunmasını içeren Stratejik Ortaklık Mutabakatı Muhtırası imzalandığı duyurulmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.