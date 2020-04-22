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Dünya

AB'den üye olmayan 10 ülkeye 3 milyar euroluk destek

Avrupa Komisyonu, genişleme kapsamındaki ve komşu 10 ülkeye, Covid-19 pandemisiyle mücadelelerine destek olmak üzere, toplam 3.0 milyar euro büyüklüğünde bir makro-finansal yardım (MFA) paketi hazırlandığını açıkladı.

DHA22 Nisan 2020 Çarşamba 15:41 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 15:41
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Buna göre, ilk öngörülere göre, MFA fonlarının şu ülkeler arasında paylaştırılması düşünülüyor:

Arnavutluk Cumhuriyeti (180 milyon euro), Bosna Hersek (250 milyon euro), Gürcistan (150 milyon euro), Ürdün Krallığı (200 milyon euro), Kosova (100 milyon euro), Moldova Cumhuriyeti (100 milyon euro), Karadağ (60 milyon euro), Kuzey Makedonya Cumhuriyeti (160 milyon euro), Tunus Cumhuriyeti (600 milyon euro) Ukrayna (1.2 milyar euro).

Avrupa Komisyonu Başkanı Vladis Dombroskis, konuyla ilgili açıklamasında, "Bölgede istikrarı koruyabilmek için, böylesine önemli bir kriz sürecinde komşularımızı desteklememiz gerekir. Avrupa Birliği'nin coronavirüs pandemisine karşı oluşturduğu genel programın da bir parçası olarak, Covid-19'un en kötü ekonomik etkilerinin etkisini azaltmak için komşularımıza yardım etmeliyiz" dedi.

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