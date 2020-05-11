AA 11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:46 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:46

AB Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, günlük basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele bağlamında üye ülkeler arasında koordinasyon çalışmalarının sürdüğünün altını çizdi.

Hazırlık tedbirlerinin de sürekli olarak gözden geçirildiğini ifade eden Stefan de Keersmaecker, vatandaşların olası bir ikinci Kovid-19 dalgası hakkında bilgilendirilmesinin önemli olduğuna işaret etti.

De Keersmaecker, "Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), son risk analizinde üye ülkelere gözetim sistemlerini iyice geliştirerek ikinci bir Kovid-19 dalgasına karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu." dedi.

Risklere ilişkin iletişimin açık olması gerektiğini kaydeden Sözcü de Keersmaecker, ilk Kovid-19 dalgasındaki süreç iyi yürütülse bile ikinci dalganın meydana gelebileceğini belirtti.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer ise halihazırda hükümetlerin egemenliğinde olan sağlık konusunda AB'nin daha fazla rol üstlenmesinin gündeme geldiğini ancak ilk etapta "kriz yönetimine" odaklandıklarını ve daha sonra alınması gereken dersleri görüşeceklerini söyledi.