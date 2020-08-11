AA 11 Ağustos 2020 Salı 18:12 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 18:16

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Venezuela'da "şeffaf ve adil seçim şartlarının oluşmadığını" belirterek, Venezuela için 2019 başında kurulan Uluslararası Temas Grubunu bakanlar düzeyinde toplantıya davet edeceğini bildirdi.

Borrell, Venezuela hakkında yaptığı açıklamada, son haftalarda Venezuelalı hükümet ve muhalefetten kişilerle çok sayıda görüşme yaptığını, görüşmelerin aralıkta yapılması planlanan Yasama Meclisi seçimleri için siyasi aktörlerin mutabık kalmasını sağlama amacını taşıdığını kaydetti.

Muhalefetin seçimlerle ilgili "uluslararası gözlem misyonunu" da içeren asgari taleplerini ilettiğini ifade eden Borrell, Maduro hükümetinin AB'ye bir mektup gönderdiğini, mektupta Venezuela hükümetinin "seçim eşlik misyonu" davetinin yer aldığını bildirdi.

Borrell, bu kavramın AB uygulamalarına yabancı olduğunu belirterek, "AB, Seçim Gözlem Misyonu göndermek için güvenilirlik, şeffaflık, kapsayıcılık, seçim sürecini engelsiz erişim dahil müdahale olmadan gözlemleme imkanı gibi asgari şartların temin edilmesini talep etmektedir. Venezuelalı temsilciler ve siyasi liderlerle temaslarım sonrasında bu aşamada şeffaf, kapsayıcı, özgür ve adil bir seçim süreci için şartların karşılanmadığı sonucuna vardım." ifadesini kullandı.

Seçim sürecinin uzatılmasını önerdiğini aktaran Borrell, Venezuela hükümetinin, muhalefetin bir kesimiyle bu konuda anlaştığına dair bilgilendirildiğini aktardı.

Borrell, bunun doğru bir adım olduğunu ancak Seçim Gözlem Misyonu göndermek için yeterli olmadığını vurguladı.

Venezuela için kurulan Uluslararası Temas Grubu üyelerini ve Berlin'de yapılacak gayriresmi bakanlar toplantısında AB ülkelerini konuyla ilgili bilgilendireceğini ifade eden Borrell, yakın gelecekte Uluslararası Temas Grubunu da bakanlar düzeyinde toplantıya davet edeceğini söyledi.

Venezuela için 2019 başında kurulan ve "ülkedeki krize barışçıl ve demokratik bir çözüm bulunmasını hedefleyen" Uluslararası Temas Grubunun üyeleri Bolivya, Kosta Rika, Ekvador, AB, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Panama, Portekiz, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık ve Uruguay'dan oluşuyor.

Son yıllarda ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Yaklaşık üç ay sonra muhalefet Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmış, birçok kentte düzenlenen gösteriler daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü. Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda bazı muhalif liderler yabancı ülkelerin büyükelçiliklerine sığınmıştı.

Norveç'in ara buluculuğunda, Venezuelalı hükümet ve muhalefet temsilcileri arasında yürütülen görüşmeler ise geçen ağustosta Maduro yönetimi tarafından askıya alınmıştı.