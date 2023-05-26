İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2023 Cuma / 7 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0392
  • EURO
    21,5469
  • ALTIN
    1258.13
  • BIST100
    4511.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB'den yeni açıklama: Ukraynalı pilotların F-16 eğitimleri başlamadı
Dünya

AB'den yeni açıklama: Ukraynalı pilotların F-16 eğitimleri başlamadı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Ukraynalı pilotların F-16 uçakları için eğitimlerinin Polonya'da başladığı açıklamasının, Varşova'nın bu konuda bilinen istekli tutumuna atıftan ibaret olduğunu kaydetti.

AA26 Mayıs 2023 Cuma 14:41 - Güncelleme:
AB'den yeni açıklama: Ukraynalı pilotların F-16 eğitimleri başlamadı
ABONE OL

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, günlük basın toplantısında AA muhabirinin sorusu üzerine, Borrell'in Ukraynalı pilotların F-16 uçakları için eğitimlerinin Polonya'da başladığı yönündeki ifadelerine açıklık getirdi.

"Modern savaş uçaklarının teslimi ve pilotların eğitimi, Ukrayna'nın belirlediği önceliklerden biridir. Eğitim faaliyetleri hakkında iletişim kurmak ise AB'ye üye devletlerin görevidir." diyen Massrali, Borrell'in eğitimlerin başladığı açıklamasının Polonya'nın bu konuda uzun süredir bilinen istekliliğiyle ilgili olduğunu söyledi.

Borrell, 23 Mayıs'ta AB savunma bakanları toplantısının girişinde eğitimlerin Polonya'da başladığını belirtmişti. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ise Ukraynalı pilotları, F-16 uçakları konusunda eğitmeye hazır olduklarını ancak ülkesinde henüz böyle bir eğitimin başlamadığını kaydetmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin dünkü açıklamasında, Polonya'nın yanı sıra Norveç, Belçika ve Portekiz'in Ukraynalı pilotlara eğitim verme konusunda istekli olduğunu bildirdiğini ifade etmiş, Ukrayna ordusuna F-16 eğitimi vermek üzere oluşturulan Avrupa koalisyonuna Danimarka ve Hollanda'nın öncülük edeceğini bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.