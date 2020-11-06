AB'den yeni yaptırım kararı: Listeye aldılar

AA 06 Kasım 2020 Cuma 19:48 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 19:49

Avrupa Birliği (AB), Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu Belarus'a yönelik yaptırım listesine dahil etti.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko ve oğlu Ulusal Güvenlik Danışmanı Viktor Lukaşenko'nun da aralarında bulunduğu 15 kişi Belarus'a yönelik yaptırımlar kapsamına alındı. Listede ayrıca Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı İgor Sergeyenko ve Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı İvan Tertel gibi kişiler bulunuyor.

Yaptırım kararının Belarus'ta ağustosta düzenlenen seçim sonrasında muhalefetin gösterilerinin şiddet yoluyla bastırılması nedeniyle alındığı belirtildi. Son kararla birlikte Belarus yönetiminden yaptırım uygulanan kişi sayısı 59'a yükseldi.

AB'nin yaptırımları seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve AB vatandaşları ile şirketlerinin bu kişilere mali ilişkisinin yasaklanmasını içeriyor.

AB, Belarus'taki cumhurbaşkanı seçimine hile karıştırıldığı gerekçesiyle Lukaşenko'nun meşruiyetinin bulunmadığını savunuyor ve seçimin sonucunu tanımıyor. AB, seçim sonucunu protesto eden göstericilere şiddet ve muhalefete baskı uygulandığı gerekçesiyle geçen ay 40'tan fazla Belaruslu üst düzey yetkiliye yaptırım uygulamaya başlamıştı.

AB, Esed rejiminin 8 bakanını daha yaptırım listesine ekledi

Avrupa Birliği (AB), Suriye'de Esed rejiminin yeni atanan bakanlarından 8'ini daha yaptırım uygulanacak kişiler listesine aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerine yönelik yaptırım listesinin genişletildiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'de Esed rejiminin yeni atanan bakanlarından 8’inin yaptırım listesine dahil edilmesi kararı alındığı kaydedildi.

Son eklenenlerle birlikte Esed rejiminden yaptırım uygulanan kişi sayısının 288'e çıktığına dikkati çekilen açıklamada, bu kişilere seyahat yasağı uygulandığı ve mal varlıklarının dondurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırım listesinde ayrıca 70 kuruluşun yer aldığı anımsatıldı.

Yaptırımlar, seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasını içeriyor.

AB, ekim ayında da Esed rejiminin 7 yeni bakanına yaptırım uygulamaya başlamıştı.

AB'nin rejime karşı 2011'den beri uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler kapsamında petrol ithalatı, bazı yatırımların yasaklanması, Suriye Merkez Bankasının AB'de tutulan varlıklarının dondurulması, halka baskı uygulanmasında ve iletişimin engellenmesinde kullanılan ekipman ve teknolojinin rejime ihracatının kısıtlanması da bulunuyor.