AB'den Yunanistan'a geri itme iddialarıyla ilgili uyarı

Johansson, Twitter hesabından New York Times tarafından 19 Mayıs'ta yayınlanan, 11 Nisan'a ait geri itme görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.

"Bir yıl önce, sınır yönetimini görüşmek üzere Yunan hükümeti ile bir araya geldim ve yasa dışı tehcirlere mahal olmadığını açıkça belirttim." ifadesini kullanan Johansson, söz konusu görüşmeyi duyurduğu paylaşımına yer verdi.

Johansson, New York Times tarafından yayınlanan görüntüler üzerine ilgili makamlar ile tekrar temasa geçtiğini belirterek, "Bu olayın tamamen ve bağımsız bir şekilde soruşturulması için Yunan makamlarına resmi bir talep gönderdik. Yeni bağımsız izleme mekanizmasına da dayalı olarak, Yunan makamları tarafından uygun takibin yapılması gerekmektedir. (AB Komisyonu) Uygun şekilde resmi adımlar atmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

New York Times'ta yayınlanan görüntülere göre, Midilli Adası'nda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 sığınmacı, kar maskeleri takan kişilerce beyaz bir minibüsle uzak bir noktaya götürüldükten sonra bir şişme bota bindiriliyor. Bot daha sonra onları Yunan sahil güvenlik teknesine aktarıyor. Tekne, sığınmacıları Ege Denizi'nin ortasına bırakıyor.

GERİ İTMELER



Yunanistan sahil güvenliği tarafından geri itme olaylarına ilişkin haberler, 2020'den beri uluslararası basında yer alıyor. Bu haberlere göre, Yunan sahil güvenlik botları, Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin botlarını engelliyor, hatta zarar veriyor.

Geri itmeleri, Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok insan hakları kuruluşu da gündeme getiriyor. Bu kuruluşların raporlarında, Yunanistan'ın Türkiye ile sınır bölgesi olan Meriç'teki kara sınırlarını geçmeye çalışanlara göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi kullandığı yer alıyor.

Şiddetin tanıkları, Yunan sınır birimlerinin aşırı güç kullanımı, darp, gerçek mühimmat kullanımı, yasa dışı gözaltı ve Türkiye'ye sistematik geri itmeler de dahil çok sayıda hukuk ihlaline işaret ediyor.

Tüm kanıtlara, haberlere ve yetkili kuruluşların açıklamalarına rağmen geri itmelere ilişkin haberler gelmeye devam ediyor.