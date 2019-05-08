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ABD-İran restleşmesi: Güçle karşılık veririz

ABD'nin İran Özel Temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın bölgede ABD'ye veya müttefiklerine yönelik bir saldırısına güçle yanıt vereceğini söyledi

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ABD'nin İran Özel Temsilcisi, ABD veya müttefiklerine yönelik herhangi bir İran saldırısına güçle yanıt vereceklerini ancak İran'la savaş istemediklerini söyledi.

Habertürk'ün haberine göre ABD'li diplomat, İran'a yönelik uygulanan 'maksimum baskı' politikasında bir değişikliğe gidilmeyeceğini belirtirken, İran'ın nükleer anlaşmadan doğan bazı yükümlülüklerinden vazgeçeceği yönündeki açıklamalarının uluslararası normlara aykırı olduğun ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde ABD, İran kuvvetlerinin bölgedeki ABD askerlerine yönelik bir saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla bölgeye bir uçak gemisi göndermişti.

"PİŞMAN EDERİZ"

İran Genelkurmay Başkanlığı, İran'ın nükleer çalışmalarıyla ilgi bugün aldığı kararın ardından, İran'a karşı yapılacak olası her türlü askeri eyleme `pişman edici´ yanıtla karşılık vereceklerini duyurdu.
 
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, halktan psikolojik operasyonlara karşı dikkatli olmaları istenerek, "Düşmanların her türlü olası eylemi, silahlı güçlerimizin pişman edici yanıtıyla karşılık bulacak" denildi.
 
Açıklamada ayrıca hükümetin aldığı karara tam destek verildiği belirtildi.
 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yaptığı konuşmada, her hangi bir savaşı başlatan taraf olmayacaklarını ancak İran'a karşı olası savaşa sert yanıt vereceklerini söyledi.
 
İran, bugün ABD'nin tek taraflı İran Nükleer Anlaşması'ndan ayrılmasına ve uygulanan yaptırımlara tepki olarak söz konusu anlaşmadaki bazı yükümlülüklerini bundan sonra yerine getirmemeye karar verdi.
 

 

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