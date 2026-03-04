ABD/İsrail-İran savaşında 5. gün! Tahran'da peş peşe patlamalar

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD/İsrail-İran savaşı 5. gününde...

İRAN'IN BAŞKENTİ TAHRAN'DA YENİDEN PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle yeniden şiddetli patlama sesleri geldiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'ın batısı ile Germdere, Şehri Kudüs ve Verdaverd bölgelerinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Tahran'da gece boyunca belli aralıklarla patlama sesleri gelmişti.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda 50 binden fazla askerin görev aldığını, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin kullanıldığını açıkladı.

05.46 İran'ın başkenti Tahran'da, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle yeniden şiddetli patlama sesleri geldiği bildirildi.

05.42 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve üst düzey danışmanlarının öldürüldüğü saldırı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak hedef alınan toplantı hakkında istihbarat bilgisi sağladığı iddia edildi.

04.51 Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasına giren 9 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirdi.

04.41 Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik bazı hava saldırılarının önlendiğini bildirdi.

04.31 ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığı iddia edildi.

04.26 İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'daki hedeflere yönelik yeni bir geniş çaplı saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi.

04.21 Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, ülkenin güvenliği ve topraklarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını bildirdi.

04.14 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle mahsur kalan 17 bin 498 yolcunun 60 uçuşla tahliye edildiğini açıkladı.

04.05 ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu hakkında yaptığı açıklamada, "Henüz 100 saat bile dolmadan yaklaşık 2 bin hedefi 2 binden fazla mühimmatla vurduk. İran'ın hava savunmasını ciddi şekilde zayıflattık; yüzlerce balistik füze, fırlatma rampası ve insansız hava aracını imha ettik. Basitçe söylemek gerekirse, bizi hedef alabilecek her şeyi vuruyoruz. Genel operasyonel değerlendirmeme göre; planlanan takvimin önündeyiz" ifadelerini kullandı.

04.03 İran'da başta başkent Tahran'da olmak üzere İsfahan, Senendec, Kum ve Ahvaz kentlerinde patlama seslerinin geldiği bildirildi.

03.54 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hint Okyanusu'nda bulunan bir ABD hedefini füzelerle vurduğunu duyurdu.

03.47 İsrail ordusunun İran'a geniş çaplı yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından İran'ın başta Şiraz ve Urumiye kentleri olmak üzere birçok yerinde patlama sesleri duyuldu.

03.16 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırıya uğrayan Körfez ülkelerine İran'ın "Shahed" İHA'larından korunma konusunda uzmanlık desteği sağlayabileceklerini belirterek, "Ortaklarımızı korumayı amaçlayan bu tür işbirlikleri, ancak Ukrayna'nın kendi savunma yeteneklerini zayıflatmadan yapılabilir" açıklamasında bulundu.

03.15 İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a ait gizli "Minzadehei" nükleer silah geliştirme tesisine saldırı düzenlendiği bildirildi. Ayrıca, son 24 saatte İran ve Lübnan'daki yüzlerce hedefin eş zamanlı olarak vurulduğu açıklandı.

03.15 Ürdün, ülkede hava savunma sistemlerinin müdahaleleriyle ilgili herhangi bir bilgi veya görüntünün paylaşılmaması uyarısında bulundu.

03.02 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun senatörlere verdiği brifingin ardından konuşan Demokrat Senatör Richard Blumenthal, "Bu brifingin ardından, askerlerimizi (İran'da) sahaya gönderebileceğimizden her zamankinden daha fazla korkuyorum." dedi.

02.36 ABD-İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrası Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) kalan İsraillilerin tahliyesinin Filistin destekçisi gemi mürettebatının seferi reddetmesi nedeniyle yapılamadığı ortaya çıktı.

02.32 Kuveyt, ikinci bir duyuruya kadar ülkede dron uçurmaya ve havadan görüntü çekmeye yasak getirdiğini bildirdi.

02.26 Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail tarafından İran'a yönelik saldırıların Tahran yönetiminde bir değişime yol açıp açmayacağından emin olmadığını belirterek, "Askeri saldırılar risk taşıyor, plan risksiz değil ve ertesi gün planı geliştirilmeli. Trump yönetiminin İran konusunda stratejisi yok" diye konuştu.

02.01 Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan 2 balistik füzeden birinin ABD tarafından kullanılan El-Udeid Hava Üssü'ne isabet ettiği, ancak saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi. El-Udeid Hava Üssü, ABD'nin Orta Doğu bölgesindeki en büyük askeri üssü olarak biliniyor.

01.59 ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'a saldırıların şiddetleneceğini ifade ederek, "Saldırıların kapsamında ve yoğunluğunda ciddi bir değişim algılamaya başlayacaksınız" dedi.

01.49 Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın topraklarına yönelik saldırılarıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) birer mektup göndererek, "karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını" belirtti.

01.21 İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan etmesinin ardından "uyarıları dikkate almadan Boğaz'dan geçmeye çalışan" 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

01.08 ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da bu iki ülke ve Körfez ülkelerine yönelik misillemeleriyle başlayan krizde, hava sahalarının kapanmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) mahsur kalan İtalyan vatandaşlarından 200 lise öğrencisi, akşam saatlerinde Milano'ya ulaştı.

00.59 Katar, ülkede İran Devrim Muhafızları adına faaliyet gösteren iki hücrenin çökertildiğini bildirdi.

00.58 Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan iki balistik füzenin ülkeyi hedef aldığını bildirdi.

00.58 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın nükleer bomba ürettiğine dair bir kanıtın bulunmadığını yineleyerek, "Buna rağmen,

00.58 Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı.

00.55 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan konsolosluğunun insansız hava aracıyla saldırıya uğradığını ancak tüm personelin güvende olduğunu söyledi.

00.28 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletine düzenlediği saldırıda hedef alınan ilkokuldaki öğrencilerin hayatını kaybetmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Gazze'de öldürülen çocuklara da atıfta bulunan Petro, şunları kaydetti: Netanyahu'nun füzeleri altında on binlerce çocuk hayatını kaybetti. Bu kabul edilemez. Netanyahu, uluslararası yargı önünde yargılanmakta olan (dava süreci devam eden) bir adamdır.

00.20 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını protesto eden göstericiler, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin kaldırılmasını istedi.

00.04 İran'da faaliyet yürüten Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Irak'taki askeri karargahlarından birinin, bir kez daha İran tarafından vurulduğunu iddia etti.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.