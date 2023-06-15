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Dünya

ABD'li asker itiraf etti! DEAŞ destekçisi açığa çıktı

ABD ordusuna mensup bir asker, Orta Doğu'daki Amerikan askerlerine saldırı düzenleyen terör örgütü DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 11:25 - Güncelleme:
ABD'li asker itiraf etti! DEAŞ destekçisi açığa çıktı
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Ohio eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Cole Bridges isimli asker, hakkında açılan davada, dün hakim karşısına çıktı.

Bridges, hakkındaki, terör örgütü DEAŞ'a yardım etme suçlamasını kabullendi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bridges'ın, 2019'da ABD ordusuna katıldığına ve o tarihten itibaren terör örgütü DEAŞ hakkındaki propagandaları internet üzerinden izlediğine işaret edilen açıklamada, DEAŞ mensuplarına New York'a ve Orta Doğu'daki Amerikan askerlerine yönelik saldırılar için eğitim verdiği ve rehberlik ettiği de kaydedildi.

New York Güney Mahkemesi Savcısı Damian Williams, yaptığı yazılı açıklamada, "Savcılarımız ile FBI ve ABD ordusundaki ortaklarımız sayesinde Bridges'ın kötü niyeti ortaya çıkarıldı, şimdi kendisi, suçları için cezalandırılmayı bekliyor." ifadesini kullandı.

Cole Bridges'ın, 40 yıla kadar hapsi isteniyor.

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