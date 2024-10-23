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Dünya

ABD'li Bakan Blinken ile işgalci İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasında Gazze ve Lübnan diplomatiği

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Tel Aviv'de bir araya geldi. Görüşmede, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabalar ele alındığı iddia edildi.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 09:36 - Güncelleme:
ABD'li Bakan Blinken ile işgalci İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasında Gazze ve Lübnan diplomatiği
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Tel Aviv'de bir araya geldi.

Görüşmede ikili, bölgede gerilimin azaltılmasına yönelik çabaları ele aldı.

Blinken ve Herzog ayrıca Mavi Hat boyunca, sınırın her iki tarafındaki sivillerin evlerine dönmelerini sağlayacak "diplomatik bir çözümün" teşvik edilmesini görüştü.

Gazze'ye sürekli insani yardımın sağlanması gerektiğine işaret eden Blinken, "savaşın, esirlerin serbest bırakılması ve bölgesel istikrarın oluşmasını sağlayacak şekilde sona erdirilmesinin" önemini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'i 11 kez ziyaret etti.

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