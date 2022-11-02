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Dünya

ABD'li bankalar geçen yıl 1,2 milyar dolarlık fidye yazılımı bildiriminde bulundu

ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN), ABD'li bankalar ve finans kurumlarının, geçen yıl fidye yazılımıyla ilgili 1,2 milyar dolarlık bildirimde bulunduğunu açıkladı.

AA2 Kasım 2022 Çarşamba 00:46 - Güncelleme:
ABD'li bankalar geçen yıl 1,2 milyar dolarlık fidye yazılımı bildiriminde bulundu
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FinCEN, ABD'de kritik altyapıya yönelik fidye yazılımı saldırılarının sayısındaki ve şiddetindeki artış nedeniyle yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, fidye yazılımıyla ilgili rapor edilen olayların 2020'den itibaren önemli ölçüde arttığı belirtildi.

FinCEN'in geçen yıl fidye yazılımıyla ilgili 1489 bildirim aldığı, bunların değerinin 2020 yılına kıyasla yüzde 188 artışla 1,2 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Raporda, 2021'in ikinci yarısında FinCen'e bildirilen fidye yazılımıyla ilgili olayların yaklaşık yüzde 75'inin Rusya ile bağlantılı olduğu kaydedildi.

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