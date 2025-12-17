ABD'li Barrack Netanyahu'yu açık açık uyardı: Türkiye'nin rolünü kabul et

İsrail basını, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'de Türkiye'nin rolünü kabul etmesi için baskı yaptığını yazdı.

Batı Kudüs'teki başbakanlık ofisinde yapılan görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmazken İsrail basını, görüşmenin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden gelen ve alışılmadık derecede açık sözlü özel mesajlar barındırdığını bildirdi.

Haberlere göre, görüşmeler üç konuya odaklandı: Gazze, Suriye ve Netanyahu'nun Trump ile beklenen görüşmesi...

İsrail basını Barrack'ın Gazze konusunda Ekim ayında başlayan kırılgan ateşkesin olası ikinci aşamasında bölgeye konuşlandırılacak herhangi bir uluslararası güçte Türkiye'nin rolüne ilişkin Netanyahu'nun endişelerini gidermeye çalıştığını yazdı. Gazete, Barrack'ın Türkiye'nin Hamas üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu ve grubu silahsızlanmaya ikna etmek için en uygun konumda olduğunu savunduğunu belirtti.

Gazete, Barrack'ın Netanyahu'ya Ankara'nın Gazze için ateşkes çerçevesini onayladığını ve Hamas adına silah teslimiyle ilgili hükümlere uyma sözü verdiğini hatırlattığını yazdı.

Barrack'ın ayrıca Türkiye'nin katılımının, uluslararası bir güce katılmakta tereddüt eden diğer ülkeleri de teşvik edeceğini söylediği bildirildi.

Barrack, Türkiye'nin dışlanmasının bu devletlerin geri adım atmasına neden olacağı konusunda uyararak, Trump'ın bu girişimin başarısız olmasına izin vermeyeceğini sözlerine ekledi.

Barrack, Netanyahu'nun Hamas'ın silahlarından asla vazgeçip vazgeçmeyeceğini sorgulayan kamuoyu açıklamalarını ve bu sonucu yalnızca İsrail'in sağlayabileceği iddiasını "kabul edilemez" ve planı tehlikeye atan açıklamalar olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray'ın Netanyahu'ya "özel ve sert" bir mesaj ilettiği ve İzzeddin el-Kassam Tugaylarının komutanlarından Raid Saad'ın öldürülmesinin Trump'ın arabuluculuğuyla sağlanan ateşkesin ihlali anlamına geldiğini belirttiği bildirildi.

ABD heyetinin Netanyahu'nun davranışlarından "derinden hayal kırıklığına uğradıklarını" söyledikleri aktarıldı.

Üst düzey bir ABD yetkilisi İsrail medyasına verdiği demeçte, Netanyahu'ya verilen mesajın açık olduğunu belirterek, "Kendi itibarını zedelemeyi seçerse bu onun kararıdır, ancak "Gazze anlaşmasına arabuluculuk eden Başkan Trump'ın itibarını zedelemeye izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

ABD'li yetkililerin, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddeti ve Washington'ın İbrahim Anlaşmalarını genişletme çabalarını baltalayan İsrail "provokasyonları" konusunda artan endişelerini dile getirdikleri de belirtildi. Bir yetkili, ABD'nin İsrail'den güvenliğinden ödün vermesini değil, Arap dünyasında kışkırtıcı olarak algılanan adımlardan kaçınmasını istediğini söyledi.