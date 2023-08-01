İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2023 Salı / 15 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9579
  • EURO
    29,8141
  • ALTIN
    1702.25
  • BIST100
    7216.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'li bir grup senatörden fosil yakıt şirketlerine dava açılması çağrısı
Dünya

ABD'li bir grup senatörden fosil yakıt şirketlerine dava açılması çağrısı

ABD'de dört senatör, Adalet Bakanlığını, 'tüketicileri yanıltmaya ve kar peşinde koşarak iklim bilimini itibarsızlaştırmaya' yönelik çabaları nedeniyle fosil yakıt şirketlerine dava açmaya çağırdı.

AA1 Ağustos 2023 Salı 00:08 - Güncelleme:
ABD'li bir grup senatörden fosil yakıt şirketlerine dava açılması çağrısı
ABONE OL

Demokrat Senatörler Bernie Sanders, Edward J. Markey, Elizabeth Warren ve Jeffrey A. Merkley konuya ilişkin Adalet Bakanı Merrick Garland'a mektup gönderdi.

Adalet Bakanlığına, "tüketicileri yanıltmaya ve büyük karlar peşinde koşarak iklim bilimini itibarsızlaştırmaya yönelik uzun süredir devam eden ve dikkatlice koordine edilmiş uğraşları" nedeniyle fosil yakıt şirketlerini dava etme çağrısında bulunan senatörler, ExxonMobil, Shell ve diğer fosil yakıt şirketlerinin eylemlerinin tüketiciyi koruma ve ilgili diğer yasaları açıkça ihlal ettiğini savundu.

Senatörler, söz konusu şirketlerin iklim değişikliği hakkında doğru bilgi sahibi olmalarına rağmen yanlış bilgilendirme kampanyası yürüttüğünü belirterek, iklim değişikliğini "önemsiz bir mesele" gibi göstermek için geçmişte milyonlarca dolarlık bir planı finanse ettiklerinden bahsetti.

Geçmişte sigara endüstrisinin de benzer adımlar attığını belirten senatörler, fosil yakıt endüstrisinin "yalanları" nedeniyle iklim değişikliğinin ABD'de aşırı hava koşullarına neden olarak verdiği hasara dikkati çekti.

Bu kapsamda senatörler Adalet Bakanlığını, 40'dan fazla eyalet ve belediyenin fosil yakıt endüstrisine karşı verdiği mücadeleye katılmaya çağırdı.

  • dava açma
  • fosil yakıt

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.