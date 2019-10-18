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ABD’li boksör nakavttan sonra öldü 

27 yaşındaki Amerikalı profesyonel boksör Patrick Day, Chicago’da Cumartesi gecesi nakavt olduğu maçtan dört gün sonra hayatını kaybetti.

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Charles Conwell’le çıktığı maçın 10’uncu raundunda başına aldığı darbeyle bilincini kaybeden Day, komaya girmişti. Conwell, “Tek amacım kazanmaktı. Keşke zamanı geri döndürebilsem. Kimse bunu hak etmiyor” dedi. Menajeri Lou DiBella, beyin travması sonucu öldüğü açıklanan Day için “İyi bir aileden geliyordu. Eğitimliydi. Boks yapması gerekmiyordu. Geçimini başka yollarla sağlayabilirdi. Herkes ringe risklerini bilerek çıkar. Ama boksu seviyordu. Boks onu canlı tuttu, insanlara ilham kaynağı oldu” diye konuştu. Day, profesyonel olmadan önce pek çok madalya kazanmıştı. 2012’de iki ülke şampiyonluğuyla New York Golden Gloves şampiyonluğu elde etmiş ve Olimpiyat takımı yedeklerine girmişti. 2013’te profesyonel oldu. 2017’de Dünya Boks Konseyi Amerika Kıtası şampiyonluğunu, 2019’da da Uluslararası Boks Federasyonu’nun Kıtalararası Boks şampiyonluğunu elde etti. Day, iki kuruluşun da en iyi 10 boksör sıralamasında yer alıyordu.

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