ABD'li Büyükelçi, Abdulhamid Dibeybe ile görüştü

AA 17 Mart 2022 Perşembe 19:56 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 19:56

Norland, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya Başbakanı Dibeybe ile başkent Trablus'ta bir araya geldiğini belirtti.



ABD'li Büyükelçi, görüşmede ülkedeki siyasi durumun yanı sıra özellikle herhangi bir şiddet eyleminin patlamasını önlemeye odaklandıklarını kaydetti.

Görüşmede ülkenin petrol zenginliğinin tüm Libya halkının yararına olacak şekilde dağıtılmasını da ele aldıklarını aktaran Norland, Libya hava sahasını derhal iç uçuşlara açmanın zorunlu olduğunu ifade etti.

Norland ayrıca, Libya'nın istikrarı sürdürmesine ve halkın talep ettiği cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine hazırlanmasına yardımcı olmak için BM'nin iyi niyetli ara buluculuk çabalarına katılmanın önemini vurguladı.

- Norland-Menfi görüşmesi

ABD'nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Norland, bugün ayrıca Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüşmüştü.

BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın Libya Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyi ile iş birliği içinde anayasal temeldeki çabalarına verdiği destekten ötürü Menfi'ye teşekkür eden Norland, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Libya Başkanlık Konseyinin, bu süreçteki sakinliği koruyan ve uzlaşıyı teşvik eden rolünü tebrik ediyorum."

BM Özel Temsilcisi Williams, 4 Mart'ta ülkeyi seçimlere götürecek anayasal zemini belirlemek üzere bir komite kurulmasını istemiş ve bunun için TM ve Devlet Yüksek Konseyine altışar temsilci seçme çağrısında bulunmuştu.

Williams, 10 Mart'ta Menfi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Başkanlık Konseyinin, BM'nin bu çağrısını desteklediğini belirtmişti.

- Siyasi bölünme ve çatışma endişesi

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak yasal düzenlemelerde uzlaşılamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.



Tobruk'taki TM, Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti.



Başağa, her fırsatta hükümeti Trablus'ta kurma konusunda kararlı oldukları mesajını veriyor. Başbakan Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçluyor ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini belirtiyor.



Tobruk'taki TM'nin Başağa'yı başbakan olarak belirlemesinin ardından Libya'nın yeniden siyasi bölünmeye ve çatışmalara sürüklenmesinden endişe ediliyor.

