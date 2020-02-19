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Dünya

ABD'li Büyükelçi Libya'ya ilk ziyaretinde Hafter'e ''ateşkes vaadini'' hatırlattı

ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ateşkes konusunda verdiği sözü hatırlattı.

AA19 Şubat 2020 Çarşamba00:03 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 00:03

ABD'nin Libya Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Norland, Libya'ya gerçekleştirdiği ilk ziyareti kapsamında Halife Hafter'le Bingazi'de bir araya geldi.

Görüşmede, Hafter'in beyan ettiği daimi ateşkes vaadini hatırlatan Norland, Berlin Konferansı'na katılan tarafların da "silah ambargosunun uygulanması ve siyasi çözüm yönündeki" taahhüdünü yineledi.

Norland, güvenlik şartlarının sağlanması halinde Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüşmek için başkent Trablus'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

ABD'nin Libya Büyükelçisi olarak 1 Ağustos 2019'da görevine başlayan Norland, Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek amacıyla Nisan 2019'da başlattığı saldırıyla şiddet sarmalına sürüklenen Libya'yı ilk defa ziyaret ediyor.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 14 Şubat Cuma günü uluslararası toplumun desteklediği ateşkes sürecini açıkça tehdit etmişti.

Kalıcı ateşkes ve barışın olmayacağını öne süren Hafter, "Trablus'u ele geçirmemiz an meselesi, bütün ülke milislerden tamamen temizlenmediği sürece Libya'da daimi barış ve ateşkes olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlale devam ediyor. 

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