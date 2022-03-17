ABD'li Büyükelçi Norland: Libya Başkanlık Konseyinin uzlaşıyı teşvik eden rolünü tebrik ediyorum

AA 17 Mart 2022 Perşembe 15:59 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 15:59

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Norland, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın Libya Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi ile iş birliği içerisinde anayasal temeldeki çabalarına verdiği destekten ötürü Menfi'ye teşekkür eden Norland, şu ifadeleri kullandı:

"Libya Başkanlık Konseyinin, bu süreçteki sakinliği koruyan ve uzlaşıyı teşvik eden rolünü tebrik ediyorum."

Açıklamada, görüşmenin nerede gerçekleştirildiğine ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

- NE OLMUŞTU?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.