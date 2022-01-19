ABD'li büyükelçiden İsrail'e çağrı: Tahliyelerden kaçının

AA 19 Ocak 2022 Çarşamba 23:26 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 23:26

Greenfield, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin sorununa çözüm bulunması için bu yılın bir fırsat sunduğunu ve ABD'nin iki devletli çözüme desteğinin devam ettiğini söyledi.

Bu süreçte ilerleme kaydedilmesi için hem İsrail'in hem de Filistin'in gerginliği artıran tek taraflı adımlardan kaçınması gerektiğini belirten Greenfield, "Buna ilhak, yerleşim faaliyetleri, yıkımlar ve Şey Cerrah'ta gördüğümüz gibi tahliyeler de dahil." dedi.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland ise bazı Filistinli ailelerin, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde yıllardır yaşadıkları evlerinden tahliye olasılıklarından duyduğu endişeyi dile getirerek, bunun şiddeti artırabileceği uyarısını dile getirdi.

Wennesland, İsrail'e tüm yerleşim faaliyetlerini ve Filistinlilerin tahliyesini, uluslararası hukukun gerektirdiği şekilde durdurması çağrısı yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de 2021'in, Filistinliler için en ölümcül yıllardan biri olduğunu kaydetti.



İsrail'in, Filistin halkına karşı acımasız bir savaş sürdürmesine rağmen cezasız kaldığını vurgulayan Maliki, BM Güvenlik Konseyi'ne "21. yüzyılda bu 'Apartheid'i kabul edecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

- İSRAİLLİ BÜYÜKELÇİ BM GÜVENLİK KONSEYİNE TAŞ GETİRDİ

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise BM Güvenlik Konseyine getirdiği taşla dikkati çekti.

Filistinlilerin zorunlu tahliyelerine yönelik eleştirileri geçiştirip tahliyelerin yasal olduğunu iddia eden Erdan, konseye getirdiği taşı göstererek, Filistinlilerin bu tür taşları İsraillilere fırlatarak terör eylemlerinde bulunduğunu savundu.