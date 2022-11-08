ABD'li büyükelçiden Yunanistan'da deprem etkisine neden olan 'Türkiye' cevabı

Yunanistan her fırsatta ABD ve AB'ye sırtını yaslayarak Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandırıyor. Atina, Türkiye ile olası bir savaşta ABD'nin arkalarında olduğu imajını çiziyor. Yunan basını da sürekli buna vurgu yapıyor. Ancak ABD'nin Atina büyükelçisinin açıklamaları Yunanlıları kızdırdı.

ABD'nin Atina Büyükelçisi George Tsunis, Yunan Ant1 kanalında canlı yayına çıktı. Sunucu, Tsunis'e "Türkiye, Yunanistan'a saldırırsa ABD ne yapacak?" sorusunu sordu. Ancak Tsunis, sunucunun beklediği cevabı vermedi.

George Tsunis, "Birincil ilke, Yunanistan ve Türkiye'nin farklılıklarını diplomatik olarak ve uluslararası hukuka uygun olarak tartışması ve çözmesi gerektiğidir. Başka seçenek yok." İfadelerini kullandı.

Tsunis sözlerini, "Hem Türkiye hem Yunanistan'ın ABD'nin önemli bir müttefiki, NATO'nun önemli üyeleri, her iki ülke de barış arıyor" diyerek sürdürdü.

Ancak sunucu ısrar etti.

Yunan sunucu, "Olası bir saldırıda ABD kimin yanında olur?" diye sordu.

Bunun üzerine ABD'li elçiden Yunan sunucunun hiç beklemediği bir cevap geldi.

Elçi, "Yunan ordusu vatanı koruyabilir, ABD çatışmaya müdahil olmayacak." dedi.

Tsunis'in bu açıklamaları sürekli ABD'den destek alabilmek için provokatif haberler yapan Yunan basınında soğuk duş etkisine neden oldu.