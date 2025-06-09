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Dünya

ABD'li büyükelçiyi ''Türk ajanı'' olmakla suçladılar: Barrack Türkiye'nin çıkarlarına hizmet ediyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı 'Türk ajanı' olmakla suçlayan Yunan basını, 'Barrack, Amerikan stratejik çıkarlarına hizmet etmek yerine Türk çıkarlarına hizmet ediyor' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi9 Haziran 2025 Pazartesi 11:14 - Güncelleme:
ABD'li büyükelçiyi ''Türk ajanı'' olmakla suçladılar: Barrack Türkiye'nin çıkarlarına hizmet ediyor
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Yunanistan'ın yeni hedefinde ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack var.

"BARRACK TÜRKİYE'NİN AJANI GİBİ HAREKET EDİYOR"

Barrack'ın Türkiye ile ilgili olumlu tutum ve düşünceleri Yunanistan'ın resmen huzurunu kaçırdı.

Yunan basını hedef tahtasına koyduğu Barrack'ı Türkiye'nin ajanı gibi hareket ettiğini yazdı.

"TÜRK ÇIKARLARINA HİZMET EDİYOR"

ABD'li büyükelçinin Oval Ofis'te gizlice ABD Başkanı Trump ve ABD Dışişleri Bakan Rubio ile bir toplantı yaptığını ileri süren Yunan basını, "Barrack, Türkiye'nin düzenli bir ajanı haline geldi. Amerikan stratejik çıkarlarına hizmet etmek yerine Türk çıkarlarına hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

Yunan basını diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Barrack'ın Beyaz Saray'daki toplantıda Türkiye'yi desteklediğini yazdı.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK CAATSA YAPTIRIMLARINI KALDIRMAK İÇİN ÇABALIYOR"

ABD'li büyükelçi Barrack'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'a ziyaretini gerçekleştirmek için bir yarış başlattığı ve Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırmak için çabaladığı dile getirildi.

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