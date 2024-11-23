ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham'dan UCM'nin Netanyahu ve Gallant kararına uyacak ülkelere yaptırım tehdidi

South Caroline Senatörü Graham, UCM'nin tutuklama kararına ilişkin Fox News kanalına konuştu.

Arkansas eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton ile ABD Kongresi'nde bu konuda yeni bir yasa tasarısı hazırlığı içinde olduğunu belirten Graham, "İsrailli herhangi bir politikacının tutuklanmasına yardım ve yataklık edecek herhangi bir ülkeye yaptırım uygulamak için mümkün olan en kısa sürede yasanın geçmesi için çalışıyorum." dedi.

Netanyahu'nun yakalanması için ülkesine çağrıda bulundu: Elinizden geleni yapın Graham, söz konusu tasarının ABD'nin müttefiklerini de kapsayacağını dile getirerek, "Yani Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, eğer herhangi bir müttefik UCM'ye yardım etmeye çalışırsa, yaptırıma tabi tutacağız." tehdidinde bulundu.

Sunucunun, özellikle Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, UCM'nin tutuklama kararı sonrası herkesi uluslararası hukuka uymaya çağırmasının cezasının ne olması gerektiği sorusu üzerine Graham, "Onun ekonomisini yerle bir etmeliyiz." ifadesini kullandı.

İngiltere, UCM'nin Netanyahu ve Gallant kararına uyacağının sinyalini verdi Graham, Birleşmiş Milletlerde (BM) İsrail'i kınayan kararların sayısının tüm ulusların toplamından daha fazla olduğunu da belirterek, BM'nin "antisemitik bir kurum" olduğunu öne sürdü.

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını ifade etmişti.

Graham, X sosyal medya hesabından aynı gün yaptığı paylaşımda, UCM'yi "tehlikeli bir şaka" olarak niteleyerek "ABD Senatosunun harekete geçip bu sorumsuz kurumu cezalandırmasının zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.