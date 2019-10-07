Türkiye'yi küstahça tehdit etti: Suriye'ye bir adım bile atarsa...

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ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham katıldığı bir televizyon programında, 'Türkiye Suriye'ye bir adım bile atarsa ekonomik ve askeri olarak yaptırımların uygulanması için elimden geleni yapacağım' diyerek küstahça tehditler savurdu.

  • star.com.tr
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Türkiye'nin Suriye'de Fırat’ın doğusundaki terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ unsurlarını temizleyeren güvenli bölge oluşturma harekatı ile ilgili, ABD'deb peş peşe açıklamalar geliyor.
 
Donald Trump, ABD askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığını duyururken, ABD'li yetkililer YPG/PKK'lı teröristlerin paravan örgütü SDG'ye ''Sizi savunmayacağız'' bildiriminde bulundu.
 
KÜSTAH TEHDİT
 
Daha önce Türkiye'nin Suriye'deki politikalarını DEAŞ'la mücadele ve mazlumlara uzattığı yardım eli çerçevesinde öven ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin F-35 programına da geri dönmesi gerektiğini savunmuştu.
 
Ancak Graham, katıldığı bir televizyon programındaki son açıklamasında Türkiye'yi küstahça tehdit etti. Graham, 'Türkiye Suriye'ye bir adım dahi atarsa ekonomik ve askeri olarak yaptırımların uygulanması için elimden geleni yapacağım' dedi.
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını sorumsuzluk olarak niteleyen Graham, Tramp'ı kararını yeniden gözden geçirmeye çağırdı. 

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