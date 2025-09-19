İSTANBUL 25°C / 17°C
ABD'nin Suriye politikasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. ABD'nin Suriye politikası üzerinde çalışan bazı üst düzey diplomatlar, Suriye özel temsilcisi Tom Barrack ile SDG'nin Suriye vizyonu konusundaki görüş ayrılıkları sebebiyle görevden alındı.

ABD'nin Suriye politikasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Beş kaynağın, İngiliz yayın organı Reuters'a verdiği bilgiye göre; ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Thomas Barrack'a bağlı çalışan Suriye Bölgesel Platformu'nda (SRP) görevli en üst düzey ABD'li diplomatların bazıları görevlerinden ani bir şekilde alındı.

Diplomatların görevden alınması, Washington'un terör örgütü PKK/YPG temelli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Şam'daki merkezi yönetimle bütünleştirmeye çalıştığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Kararın görüş ayrılıkları nedeniyle alındığı iddia edildi.

YENİDEN YAPILANMA VAR

Reuters'a konuşan ABD'li bir diplomatik kaynak ise, SRP'de çalışan birkaç kişiye ekibin yeniden yapılanması kapsamında görevlerinin sonlanacağı bilgisinin verildiğini söyledi. Kaynak, görevden almaların ABD'nin Suriye politikası üzerinde etkisi olmayacağını ve görevden alma kararının diplomatlar ve Barrack veya Beyaz Saray arasında görüş ayrılığından kaynaklanmadığını belirtti. İki Batılı diplomat ve ABD'de bulunan iki kaynak, kararın çalışanların talepleri sonucu alınmadığını ve aniden, geçen haftanın sonlarında geldiğini söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack

ANA EKİP GÖREV BAŞINDA

Reuters kararın resmi gerekçesini öğrenemedi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili "personele ilişkin kararlar ya da idari yeniden yapılanmalar" hakkında açıklama yapmadıklarını ifade ederek, "Suriye'ye ilişkin alanlarda çalışan ana ekip, çeşitli lokasyonlarda faaliyet göstermeye devam ediyor" dedi.

