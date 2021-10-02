ABD'li diplomatları etkilemişti! Gizemli 'Havana Sendromu' hakkında çarpıcı belge

star.com.tr 2 Ekim 2021 Cumartesi 10:41 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 12:18

Gizliliği kaldırılan yeni bir rapora göre, Küba'daki ABD'li diplomatlar arasında "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli bir hastalıkla bağlantılı gürültülere mikrodalga silahlarından ziyade böceklerin neden olduğu belirtiliyor.



Bilimsel incelememe sonucu, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen bağımsız bilim danışma grubu JASON tarafından yazılmış.

BuzzFeed News tarafından elde edilen rapora göre, bilim insanları en az sekiz "ABD personeli tarafından alınan yüksek frekanslı seslerin ses ve görüntü kayıtlarını" inceledi. Diplomatların kişisel hesaplarını ve tıbbi bilgilerini de gözden geçirdi.

Raporda olaya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Hiçbir makul enerji kaynağı (ne radyo/mikrodalga ne de sonik) hem kaydedilen ses/video sinyallerini hem de bildirilen tıbbi etkiye neden olamaz. Gelen seslerin elektronikten ziyade mekanik veya biyolojik kaynaklı olduğuna inanıyoruz. En olası kaynak Indies kısa kuyruklu kriket böceği...'

Ancak rapor yine de, 'Algılanan seslerin, zararlı olmasa da, bir düşman tarafından tamamen alakasız bir hastalığa neden olma biçimini maskelemek için aldatma olarak tanıtılması" ihtimalini de tamamen yok saymadı.

Aralık 2020'de, Dışişleri Bakanlığı tarafından yaptırılan ve Ulusal Bilimler Akademisi tarafından yayınlanan ayrı bir rapor, "yönlendirilmiş" mikrodalga radyasyonunun büyük olasılıkla "Havana Sendromu"nun nedeni olduğunu söylüyor.

JASON incelemesi, Temsilciler Meclisi'nin gizemli hastalıktan muzdarip olduğuna inanılan ABD hükümet personeline ödeme sağlamak için Eylül ayı sonlarında bir yasa tasarısını onaylamasının ardından geldi. Nörolojik Saldırılardan Etkilenen Amerikan Mağdurlarına Yardım Yasası veya Havana Yasası, 427-0 oyla onaylandı.

Geçen ayki ayrı bir gelişmede, Küba Bilimler Akademisi'ne bağlı uzmanların hazırladığı bir rapor, topraklarında ABD ve Kanadalı diplomatları hedef alan "Havana Sendromu" ile ilgili saldırıların iddialarını reddetti.

"[...]Ne Küba polisi, ne FBI[Federal Soruşturma Bürosu]ne de Kanada Kraliyet Atlı Polisi, yoğun soruşturmalara rağmen Havana'daki diplomatlara yönelik 'saldırılara' dair kanıt bulamadı.[...]bu iddialar kabul edilemez"

Dışişleri Bakanlığı daha önce, ilk olarak 2016 yılında Küba'da Amerikalı diplomatlar tarafından rapor edilen ve daha sonra dünya çapında çok sayıda ABD ve Kanadalı diplomat ve istihbarat yetkilisini etkileyen "Havana Sendromu"nu tanımlamak için "anormal sağlık olayı" ifadesini kullanmıştı.

Semptomların "delici bir yön gürültüsü" ve kafa basıncının yanı sıra mide bulantısı, baş dönmesi ve beyin sarsıntısı içerdiği bildiriliyor. Şüpheli vaka sayısı şu anda artıyor ve bu tür en son olay Eylül ayı sonlarında Sırbistan'da meydana geldi.

O sırada, bir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) subayı, "Havana Sendromu"na benzer bir dizi nörolojik semptomdan mustarip olduktan sonra Sırbistan'dan tahliye edildi.