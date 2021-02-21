21 Şubat 2021 Pazar 13:50 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 13:51

PKK terör örgütünün 13 Türk vatandaşını katletmesinin üzerinden bir hafta geçti.

Olayın ardından Washington, "Eğer, Türk sivillerin ölümünün, terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiği haberleri doğrulanırsa, bunu olabilecek en güçlü şekilde kınıyoruz." şeklinde açıklama yapmıştı.

"İZAH ETMENİN KOLAY BİR YOLUNU BULAMIYORUM"

TRT Haber'in haberine göre, ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Amerikan Dışişleri'nin aptalca ilk açıklamasını izah etmenin kolay bir yolunu bulamıyorum." diyerek, söz konusu açıklamayı okuduğunda şoke olduğunu söyledi.

"Yaşananlar yeni ekibin tecrübesizliğini gösteriyor. Bunlar, göreve yeni başlayan yönetimlerde görmeye alıştığımız şeylerdir." diyen ABD'li diplomat, "İyi düşünülmemiş bir açıklama. Bu nedenle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU-BLİNKEN GÖRÜŞMESİ

James Jeffrey, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Blinken ile olan görüşmesine de dikkat çekti.

ABD Dışişlerinin kısa sürede hatalarını düzelttiğini hatırlatarak, bunun iyi bir gelişme olduğunu vurguladı.