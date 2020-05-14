ABD'li doktorlardan ebeveynlere ve hastanelere koronavirüs uyarısı

DHA 14 Mayıs 2020 Perşembe 13:04 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 13:14

ABD'li doktorlardan ebeveynler, hastaneler ve kliniklere kritik Covid-19 salgını uyarısı geldi. ABD'de gizemli hastalıkla ilgili sahip oldukları bilgileri karşılaştıran küresel bir doktor grubunu koordine eden Boston Çocuk Hastanesi'nde görevli Doktor Jeffrey Burns, çocuklarda multisistemik inflamatuar sendrom olarak adlandırılan bu durumun, viral sonrası bir sendrom gibi gözüktüğünü söyledi.

“BUNA DOĞRUDAN BİR VİRÜS NEDEN OLMUYOR”

ABD medyasında yer alana habere göre, doktorların, çoğunluğu New York'ta olmak üzere en az 150 çocukta vakaları araştırdığı belirtilirken, Burns'ün konuyla ilgili "Bu multisistemik inflamatuar sendroma doğrudan bir virüs neden olmuyor. Başlıca varsayım, bunun, hastanın bağışıklık tepkisine bağlı olması yönünde" ifadelerine yer verildi. Semptomlar düşmeyen ateş, iltihap ve böbrekler ve kalp gibi organlarda işlevin zayıflamasını içeriyor. Los Angeles'teki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde pediatrik bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Doktor Moshe Arditi, çocukların çatlak dudaklar, parlak kırmızı bir dil ve kırmızı göz gibi kan damarı iltihabı belirtisi gösterebileceğini söyledi. Illinois Halk Sağlığı Departmanı Direktörü Doktor Ngozi Ezike bir basın toplantısında bunun karmaşık bir rahatsızlık olduğunu söyleyerek, "Bu bir rahatsızlıklar spektrumu. Bazı vakalarda bireyin koroner arter tutulumu olur, bazen de olmaz" dedi.

“TÜM ÇOCUKLARIN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKMADI ANCAK..."

Bu durumdan etkilenen tüm çocukların hepsinin koronavirüs testinin pozitif çıkmadığı, ancak Avrupa ve ABD'nin çeşitli şehirlerinden gelen raporların bir bağlantı olduğuna işaret ettiği belirtilen haberde, Doktor Moshe Arditi'nin "Bu çocuklarda, Covid-19 enfeksiyonuna yanıtın geciktiği görülüyor" ifadelerine yer verildi. Doktor Jeffrey Burns'ün, Covid-19'un daha fazla insanı etkilemesiyle birlikte daha fazla bu hastalığa sahip vakanın ortaya çıkacağını düşündüğü ifade edildi. Ayrıca Burns'ün, "Salgının merkez üssü haline gelen yerlerde kabaca 4 ila 6 hafta sonra bu hastalığa sahip vakaların oraya çıkması beklenebilir" ifadelerine yer verildi.

“DSÖ SENDROMU TANIMLAMAK VE DOKTORLARI UYARMAK İÇİN ÇALIŞIYOR”

Bir Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Sözcüsü, CDC'nin, ülke genelindeki doktorlara göndermek için bir 'sağlık uyarısı ağı' bildirimi hazırladığını söyledi. Doktor Burns de Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) sendromu tanımlamak ve doktorları uyarmak için çalıştığını, böylece doktorların neyi arayacaklarını ve nasıl tedavi edilebileceğini bileceklerini söyledi. Ayrıca haberde Burns'ün, bunu çalışmanın önemli olacağını çünkü yetişkinlere göre çocukların neden Covid-19'dan ciddi şekilde daha az etkilenme olasılığının olduğunu açıklamaya yardımcı olabileceğini ifade ettiği belirtildi.