ABD'li düşünce kuruluşu: Rus ordusu Kiev kuşatmasında malzeme ikmali için durakladı

DHA 12 Mart 2022 Cumartesi 13:36 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 13:36

Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna Genel Kurmayının yaptığı açıklamalara dayanarak hazırlanan analiz raporunda "Kiev'i kuşatmaya ve almaya çalışan Rus kara kuvvetleri, 8-10 Mart'taki başarısız saldırıların ardından 11 Mart'ta muharebe birimlerine ikmal için başka bir duraklama başlattı" ifadeleri yer aldı.

RUS KUVVETLERİ HARKİV'DE ÇIKMAZDA

Harkiv çevresindeki Rus kuvvetlerinin, ilerleme sağlayamayarak büyük ölçüde bir çıkmaza girdiği belirtilirken güneyde Kırım ve doğuda Donetsk ile Luhansk'ten giren Rus birliklerinin de 24 saatlik bir duraklama içinde olduğu rapora yansıdı. Raporda ayrıca Sumy bölgesinde Ukrayna kuvvetlerinin karşı saldırılarına maruz kalan Rus ordusunun doğu Kiev'deki güçlerini bu bölgeye çekebileceği ihtimali olduğu ifade edildi.

KIRIM'DAN GELEN GÜÇLER KUZEYE VE BATIYA İLERLEYEMİYOR

Azak Denizi kıyısındaki liman kenti Mariupol'ü kuşatan Rus güçlerinin ise bu bölgede kıstırılmış olduğu, Kırım'dan gelen Rus kuvvetlerinin ise Ukrayna savunması sebebiyle kuzeye ve batıya ilerleyemediği raporda yer aldı.