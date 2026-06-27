ABD'li eski komutandan ''KAAN'' itirafı: Türkiye karşısında çaresiz kaldık

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusundan emekli Albay Douglas Macgregor, X üzerinden yayınlar yapan Lübnan asıllı Mario Nawfal'ın sorularını cevapladı. Macgregor, Türkiye, Türk ordusu ve Başkan Erdoğan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ORTA DOĞU'NUN BİR SONRAKİ SÜPER GÜCÜ TÜRKİYE OLACAK"

"Orta Doğu'da bir sonraki süper güç İran ve İsrail değil Türkiye olacak" diyen Albay Douglas Macgregor, İran'ın ABD için yıllardır bir varoluşsal tehdit olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan'ın uzun vadeli stratejiler üzerinden hareket ettiğini söyleyen Macgregor, "Erdoğan hükümeti birkaç aylık bir ufuk veya seçim dönemiyle hareket etmiyor. Bunun yerine önümüzdeki on yıllar için strateji planlıyor. Türkiye'yi Ortadoğu'da baskın güç haline getirmeyi hedefliyor." dedi.

Macgregor'a göre, uluslararası toplum yıllarca neredeyse tamamen İran'a odaklanarak onu bölgenin istikrarına yönelik en büyük tehdit olarak gördü. Ankara sessizce ama istikrarlı bir şekilde konumunu güçlendirdiğini söyleyen Macgregor, başka hiçbir bölgesel gücün aynı ölçüde sahip olmadığı avantajlar elde ettiğini ifade etti.

ABD ordusundan emekli Albay Douglas Macgregor

"TÜRK ASKERİ ÇOK DAYANIKLIDIR, KEŞKE ABD'NİN DE ASKER OLMAK İSTEYEN İNSANLARI OLSAYDI"

Türk ordusunun gücüne ve Türk halkının asker sevgisine değinen Macgregor analizinde, "Türk ordusunu kesinlikle dünyanın en iyi beş ordusundan biri olarak değerlendiriyorum. Unutmayın ki sadece teknolojiye ve ateş gücüne bakmak yanlıştır. İnsan unsuruna bakmalısınız. Türk askeri çok dayanıklıdır. Keşke bizim de asker olmak isteyen insanlarımız olsaydı. Türklerin her Türk askerinin cenazesinde söyledikleri bir şarkı var: "Her Türk askerdir"" ifadelerine yer verdi.

"ERDOĞAN TÜRKİYE'Yİ ORTA DOĞU'NUN BASKIN GÜCÜ HALİNE GETİRİYOR"

Türkiye'nin güçlü bir ekonomi, gelişmiş bir savunma sanayisi, modern silahlı kuvvetler, stratejik coğrafi konum ve uzun vadeli planlamanın eşsiz bir kombinasyonuna sahip olduğunu belirten Macgregor, Başkan Erdoğan'ın birkaç aylık veya seçim dönemiyle sınırlı bir ufukla hareket etmediğini, aksine önümüzdeki on yıllar için stratejisini planladığını ve Türkiye'yi Ortadoğu'da baskın güç haline getirmeyi hedeflediğini söyledi.

"ABD, TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ HALE GELDİĞİNİ FARK ETTİ"

Washington ile Ankara arasındaki ilişkilerdeki iyileşmeyi yorumlayan Macgregor, ABD'nin Türkiye'nin sessizce görmezden gelinemeyecek kadar güçlü hale geldiğini fark ettiğini vurguladı. Türkiye'ye KAAN motoru satışı ve F-35 savaş uçaklarının verilmesi hakkında konuşan Macgregor, "Türkiye'nin F-35 programına olası dönüşü hakkındaki görüşmeler, uçak motorları ve diğer askeri teçhizat satışına verilen onaylar ve Trump'ın Erdoğan'a karşı görünüşte daha olumlu tutumu, Ankara için bir "ödül" teşkil etmiyor. Aksine, bunların ABD'nin Türkiye'nin Ortadoğu politikası planlamasında artık göz ardı edilemeyecek kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu kabul ettiğini yansıtıyor." dedi.

"TÜRKİYE'NİN ADIMLARI İSRAİL'İ ENDİŞELENDİRİYOR"

Macgregor analizinde ayrıca Başkan Erdoğan'ın ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket etmeyeceğini aksine Türkiye'nin ulusal çıkarlarına dayanarak kararlar almaya devam edeceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Orta Doğu'nun süper gücü olma yolundaki adımlarının İsrail'de endişeye neden olduğunu da belirten Macgregor, İsrailli bakanların Türkiye'yi bir sonraki varoluşsal tehdit olarak açıkça konuşmaya başladığını hatırlattı.