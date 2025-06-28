ABD'li Foster: İran uranyumunun nerede olduğunu anlamıyor ve kontrol edemiyoruz

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısına Demokrat Kongre üyelerinden gelen tepkilerin ardından dün, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine konuya ilişkin basına kapalı brifing verdi.

Söz konusu brifingin ardından bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri olumlu görüşler paylaşırken, bazı Demokrat Partililer ise sorularına tam olarak cevap alamadıklarını kaydetti.

Brifingi basına değerlendiren eski nükleer fizikçi ve Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Bill Foster, "İran'ın uranyum envanteri hakkında çok az şey öğrendiklerini" ve "hayal kırıklığına" uğradığını ifade etti.

ABD'nin saldırısının neyi başarıp neyi başaramadığına ilişkin "aşırı iyimser bir tasvir" olduğunu savunan Foster, "Bu malzemenin nerede olduğunu anlamıyor ve kontrol edemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "URANYUMUN ÇEŞİTLİ YOLLARLA TAŞINMASI ZOR DEĞİL"

İran'ın yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu söyleyen Foster, "Hiroşima'da kullanılan bomba yüzde 50 ve daha yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum karışımıydı ve bu oldukça işe yaramıştı." dedi.

Foster, İran'ın elindeki uranyumun 20 ila 30 dalış tüpü dolusu materyale eşit olduğunu belirterek, nükleer silah üretmek için bunlardan ikisinin yeterli olacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın uranyumu dışarıya taşıyamadığına ilişkin ifadeleri sorulduğunda ise Foster, "(Trump) Santrifüjler ve diğer altyapıları kastediyor olmalı. Uranyumun çeşitli yollarla taşınması zor değil." değerlendirmesinde bulundu.

- "BOMBA YAPMAK İÇİN FİZİKÇİLERE İHTİYAÇ YOK"

Nükleer bombaların "küçük bir dükkanda" bile üretilebileceği ihtimalinin altını çizen Foster, İran'ın da bu kabiliyetinin olduğunu söyledi.

Foster, söz konusu silahların üretimi için artık fizikçilere ihtiyaç duyulmadığını ifade ederek, bunun için mühendislere ve teknisyenlerin gerektiği görüşünü paylaştı.

İsrail'in İranlı nükleer fizikçileri hedef almasına ilişkin ise Foster, bunun ilerleme kapasitesinde etki yarattığına, ancak uranyum üretmek için gereken süreyi "büyük oranda" etkilemediğine işaret etti.

- İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran'da Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.