ABD'li General: BAE'yi İran silahlarıyla vurdular

star.com.tr 7 Şubat 2022 Pazartesi 12:35 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 12:35

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı General Frank McKenzie, Yemen'deki Husi milisler tarafından başlatılan bir dizi füze saldırısının ardından, körfez ülkesinin savunmasını güçlendirme çabalarıyla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi.

Geçtiğimiz haftalarda, İran destekli Husiler BAE'ye karşı bir dizi başarısız füze saldırısı düzenledi. Saldırıların ardından, ileri bir tarihte yapılması planlanan ziyaretin öne çekildiği belirten McKenzie, yaptığı basın açıklamasında, "BAE için çok endişe verici bir zaman olduğunu düşünüyorum, destek arıyorlar ve biz de onlara yardım etmek için buradayız." dedi.

Bu ayın başında Pentagon, BAE donanmasıyla ortak çalışması planlanan, ABD'ye ait F-22 savaş uçağı ve güdümlü füze destroyeri "USS Cole" konuşlandırdığını duyurdu.

McKenzie, F-22'lerin BAE'ye "dünyanın en iyi aşağı bakan radarlarından birini" sağlayacağını söyledi. Havadan ve karadan gelecek tehlikeler için en iyi seçeneğin F-22'ler olduğunu belirten ABD'li komutan, USS Cole'un ise BAE çevresindeki sularda faaliyet göstereceğini ve yasadışı sevkiyatları gözetleyeceğini ifade etti.

Son Husi saldırıları hakkındaki sorulan soruları da cevaplayan McKenzie, Husilerin Yemen'de toprak kaybettikleri için böyle bir saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi.

Öte yandan, Tahran'ı Husilere silah tedarik etmekle suçlayan McKenzie, "Yemen'den ateşlenen ve BAE'ye giren orta menzilli balistik füzeler Yemen'de icat edilmedi, yapılmadı, tasarlanmadı. Bütün bunlar başka bir yerde oldu. Dolayısıyla tüm bunların İran ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum." dedi.

HUSİ GENERAL: FÜZELERİMİZ TEL AVİV'E ULAŞACAK

Husi General Abdullah al-Jafari geçtiğimiz hafta İran televizyonu al-Alam TV'de yaptığı açıklamada BAE'ye karşı füze saldırılarının sona ermediğini söyledi.

Al-Jafari, "Tespit edilen tüm hedefler vurulacak. Tanımlanan hedeflerden bazıları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Şahsen ben Burj Khalifa ve Expo 2020'nin hedeflenmesini bekliyorum" dedi.

Ayrıca İsrail'i de tehdit eden Husi General, ellerinde 2 bin 500 kilometre menzilli füzelerin ve insansız hava araçlarının da olduğunu iddia etti.

Al-Jafari, "Bugünlerde BAE'ye ulaşan füze ve insansız hava araçları Tel Aviv ve Eilat Limanı'na da ulaşacak. Ayrıca daha uzun menzilli yaklaşık 2 bin 500 kilometre menzilli başka füzelerimiz ve insansız hava araçlarımız da var." diyerek BAE'ye yapılan saldırıların İsrail'e de yapılabileceğini ileri sürdü.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan ve BAE öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

Husiler ise sık sık "işgalci" olmakla suçladıkları BAE'ye ve Suudi Arabistan'a füze saldırılarıyla cevap veriyor.

(star.com.tr)

