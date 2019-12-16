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ABD’li generalden şaşırtan çıkış: İnsanı dünyanın herhangi bir noktasına 1 saatte transfer edecek teknolojiye sahibiz

Hava Kuvvetleri’nden emekli korgeneral Steven Kwast, ABD’nin insanı dünyanın herhangi bir noktasına 1 saatten kısa bir sürede transfer edilmesini sağlayan teknolojiye sahip olduğunu ileri sürdü.

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ABD merkezli The Drive sitesinin aktardığına göre, emekli hava generali Kwast, ABD’nin insanı dünyanın herhangi bir noktasına 1 saatten kısa bir sürede transfer edilmesini sağlayan teknolojiye sahip olduğu iddiasını gündeme getirdi.
 
Teksas eyaletindeki San Antonio-Randolph Üssü Havacılık Eğitim Komutanlığı’ndan emekli general, Hillsdale Koleji’nin Washington kampüsünde yaptığı konuşmada şunları söyledi:
 
"Sözkonusu teknoloji, herhangi bir kişiyi dünyanın herhangi bir noktasından herhangi bir diğer noktasına bir saatten kısa sürede transfer edilmesi için mevcut teknolojilerin gelişmişi olmaksızın bağımsız bir teknoloji olarak tesis edilebilir."
 
Habere göre 650 saati Çöl Kalkanı ve Çöl Fırtınası gibi operasyonlarında toplam 3300 saatlik uçuş deneyimi olan Kwast’ın bu açıklaması, diğer ABD ordu mensuplarının doğası açık kaynaklarda izah edilmeyen bir dizi garip olgunun varlığına ilişkin açıklamalarıyla neredeyse eşzamanlı olarak yapıldı.
 
The Drive, buna benzer açıklamaların gerçekleri yansıtabileceği gibi ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) uzay alanındaki yeni buluşlara yatırımları önemli ölçüde arttırma isteğini de ortaya koyabileceğinin altını çizdi.
 
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX yöneticisi ve CEO’su Gwynne Shotwell, Nisan 2018’de yaptığı açıklamada, Big Falcon Rocket (BFR) nakil sisteminin 10 yıl içinde çalışacağını ve bir saatten kısa bir sürede insanı dünyanın herhangi bir noktasına transfer edebileceğini duyurmuştu.
 
(Sputnik)

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