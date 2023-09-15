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Dünya

ABD'li generaller Erivan'da

Ermenistan'da ABD ile ortak yapılan tatbikatı denetlemek amacıyla Tümgeneral Gregory Anderson ve Tuğgeneral Patrick Ellis'in Ermenistan'ın başkenti Erivan'a geldiği açıklandı.

AA15 Eylül 2023 Cuma 12:24 - Güncelleme:
ABD'li generaller Erivan'da
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Ermenistan'daki ABD Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Erivan'a gelen ABD 10. Dağ Tümen Komutanı Tümgeneral Gregory Anderson ile ABD Avrupa ve Afrika Kara Kuvvetleri Kurmay Başkan Yardımcısı, Harekat Başkanı Tuğgeneral Patrick Ellis'in, ABD'nin Ermenistan Büyükelçisi Kristina Kvien ile devam eden "Eagle Partner 2023" tatbikatını denetleyecekleri bildirildi.

Büyükelçi Kvien, konuyla ilgili "Eagle Partner 2023 tatbikatı, Ermenistan'la uzun süredir devam eden ortaklığımızın bir kanıtıdır ve Ermenistan'ın, ABD Savunma Bakanlığı Devlet Ortaklık Programı kapsamında Kansas Ulusal Muhafızları ile kalıcı ilişkisiyle desteklenen onlarca yıllık başarılı barışı koruma ve güvenlik işbirliğine dayanmaktadır." açıklamasını yaptı.

Tümgeneral Anderson da "Ermenistan'la bağlarımız çok yönlü işbirliğine dayanmaktadır. ABD, özellikle nükleer silahların yayılımının önlenmesi ve barışın korunması gibi kritik alanlarda ülke yeteneklerinin güçlendirilmesi amacıyla sürekli olarak Ermenistan'a askeri yardımda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca tatbikatın aynı zamanda Ermenistan 12. Barışı Koruma Tugayını yıl sonunda yapılacak NATO/Barış İçin Ortaklık (BİO) "Harekat Yetenekleri Kavramı" değerlendirmesine hazırlamak amacını taşıdığı kaydedildi.

- TATBİKAT 11 EYLÜL'DE BAŞLADI

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile ABD'nin, 11-20 Eylül'de ortak "Eagle Partner 2023" tatbikatı gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Tatbikata Ermenistan'dan 175, ABD'den 85 askerin katılacağı belirtilmişti.

Ermenistan Savunma Bakanlığına bağlı Barış Koruma Tugayı "Zar" eğitim merkezinde başlayan tatbikatın açılış törenine, Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Tümgeneral Edvard Asryan da katılmıştı.

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