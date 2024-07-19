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Dünya

ABD'li hava yolları uçuşlarını askıya aldı

ABD'li Delta ve United Airlines, küresel iletişim sisteminde yaşanan kesintiden dolayı uçuşlarını askıya aldı.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 12:41 - Güncelleme:
ABD'li hava yolları uçuşlarını askıya aldı
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Microsoft'a siber güvenlik hizmete veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük aksaklıklar yaşanıyor.

Hava yolları şirketlerini de vuran kesinti nedeniyle ABD'li Delta Airlines tüm uçuşlarını durdurduğunu bildirdi. Şirket açıklamasında, "Tedarikçiden kaynaklı sistemsel bir sorun nedeniyle tüm Delta uçuşları durduruldu. Uçuşları etkilenen tüm müşterilerin Fly Delta uygulaması ve şirketin yaptığı bilgilendirmelerini takip etmelerini tavsiye ediyoruz." denildi.

United Airlines da açıklamasında "üçüncü taraf bir yazılım kesintisi" yaşandığını belirterek, "Bu, United da dahil olmak üzere dünya çapında bilgisayar sistemlerini etkiliyor. Bu sistemleri eski haline getirmek için çalışırken, tüm uçakları kalkış havalimanlarında bekletiyoruz. Halihazırda havada olan uçuşlar varış noktalarına devam ediyor." bilgisi paylaşıldı.

CrowdStrike, dünya çapında yaşanan teknik aksaklıklara neden olan sorunu tespit ettiklerini ve kullanıcılara sorunun çözümü için "geçici" bir çözüm geliştirdiklerini duyurdu.

Microsoft sorunun araştırıldığını açıkladı.

  • Delta Airlines
  • United Airlines
  • uçuş iptali

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