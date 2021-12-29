ABD'li havayolları, Omicron vakalarındaki artış ve hava koşulları nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti

Reuters 29 Aralık 2021 Çarşamba 09:21 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 09:22

ABD'li havayolları kısmen hava koşulları kısmen de koronavirüse yakalanan mürettebat sayısının artması nedeniyle Pazartesi gününden bu yana uçuşlarını iptal ediyorlar. Sadece Pazartesi günü 1,000'den fazla uçuş iptal edildi

Uçuşlarda yaşanan aksamalara rağmen, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkenin bulaşıcı hastalık uzmanı Anthony Fauci'nin önceki gün yaptığı öneriye yanıt vererek, şu anda iç hat uçuşlar için aşı zorunluluğu önermeyi düşünmediğini açıkladı.

Delta dün 4,133 tarifeli uçuşun 250'den fazlasını iptal etmeyi değerlendirdiğini açıklarken, Alaska 150 uçuşu iptal etti ve gün boyunca daha fazla iptal ve ertelenme yaşanabileceği konusunda uyardı.