İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2021 Çarşamba / 25 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,1005
  • EURO
    13,6856
  • ALTIN
    701.772
  • BIST100
    1850.48
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'li havayolları, Omicron vakalarındaki artış ve hava koşulları nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti
Dünya

ABD'li havayolları, Omicron vakalarındaki artış ve hava koşulları nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti

ABD'li havayolları Delta Air Lines ve Alaska Air Group, olumsuz hava koşulları ve Omicron varyantı vakalarındaki artış nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti.

Reuters29 Aralık 2021 Çarşamba 09:21 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 09:22
ABONE OL

ABD'li havayolları kısmen hava koşulları kısmen de koronavirüse yakalanan mürettebat sayısının artması nedeniyle Pazartesi gününden bu yana uçuşlarını iptal ediyorlar. Sadece Pazartesi günü 1,000'den fazla uçuş iptal edildi

Uçuşlarda yaşanan aksamalara rağmen, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkenin bulaşıcı hastalık uzmanı Anthony Fauci'nin önceki gün yaptığı öneriye yanıt vererek, şu anda iç hat uçuşlar için aşı zorunluluğu önermeyi düşünmediğini açıkladı.

Delta dün 4,133 tarifeli uçuşun 250'den fazlasını iptal etmeyi değerlendirdiğini açıklarken, Alaska 150 uçuşu iptal etti ve gün boyunca daha fazla iptal ve ertelenme yaşanabileceği konusunda uyardı.

  • ABDli havayolları
  • Omicron
  • vaka

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.