İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2023 Çarşamba / 25 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5058
  • EURO
    30,5261
  • ALTIN
    1803.42
  • BIST100
    7844.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'li hemşire: Filistinli personel olmasaydı açlıktan ve susuzluktan ölürdük
Dünya

ABD'li hemşire: Filistinli personel olmasaydı açlıktan ve susuzluktan ölürdük

Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) bağlı olarak çalışan ABD'li hemşire Emily Callahan, Gazze'de Filistinli personelin kendilerine yardımcı olduğunu anlatarak, 'Onlar olmasaydı açlıktan ve susuzluktan ölürdük.' dedi.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 00:25 - Güncelleme:
ABD'li hemşire: Filistinli personel olmasaydı açlıktan ve susuzluktan ölürdük
ABONE OL

Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) bağlı olarak çalışan ABD'li hemşire Emily Callahan, Gazze'de yaşadıklarını anlatarak, "Kalbim Gazze'de, hep Gazze'de kalacak." dedi.

CNN'e konuşan hemşire Callahan, 26 gün boyunca Gazze'de yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Callahan, Gazze'deki çocukların "yüzlerinde ve vücutlarında çok büyük yanıklar" olduğunu ve hastanelerin çok kalabalık olmasından dolayı çok hızlı bir şekilde taburcu edildiklerini kaydetti.

Çalıştığı hastanedeki Filistinli personelin kendilerine yardımcı olduklarını anlatan Callahan, "Onlar olmasaydı açlıktan ve susuzluktan ölürdük." diye konuştu.

Hastanedeki doktorlar ve hemşirelerle görüşüp görüşmediği sorusuna ise Callahan, "Her sabah kalkıp onlara 'Hayatta mısın?' mesajı gönderiyorum." yanıtını verdi.

Callahan, Gazze'ye tekrar geri dönüp dönmeyeceği sorusu üzerine "Anında geri dönerim. Kesinlikle anında geri dönerim. Kalbim Gazze'de, hep Gazze'de kalacak." ifadesini kullandı.

  • Gazze halkı
  • insanlık yardımı
  • sağlık hizmetleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.