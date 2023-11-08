ABD'li hemşire: Filistinli personel olmasaydı açlıktan ve susuzluktan ölürdük

Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) bağlı olarak çalışan ABD'li hemşire Emily Callahan, Gazze'de yaşadıklarını anlatarak, "Kalbim Gazze'de, hep Gazze'de kalacak." dedi.

CNN'e konuşan hemşire Callahan, 26 gün boyunca Gazze'de yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Callahan, Gazze'deki çocukların "yüzlerinde ve vücutlarında çok büyük yanıklar" olduğunu ve hastanelerin çok kalabalık olmasından dolayı çok hızlı bir şekilde taburcu edildiklerini kaydetti.

Çalıştığı hastanedeki Filistinli personelin kendilerine yardımcı olduklarını anlatan Callahan, "Onlar olmasaydı açlıktan ve susuzluktan ölürdük." diye konuştu.

Hastanedeki doktorlar ve hemşirelerle görüşüp görüşmediği sorusuna ise Callahan, "Her sabah kalkıp onlara 'Hayatta mısın?' mesajı gönderiyorum." yanıtını verdi.

Callahan, Gazze'ye tekrar geri dönüp dönmeyeceği sorusu üzerine "Anında geri dönerim. Kesinlikle anında geri dönerim. Kalbim Gazze'de, hep Gazze'de kalacak." ifadesini kullandı.