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ABD'li ilaç şirketi Purdue davalarda uzlaşmaya gidebilir

ABD'de ilaç şirketi Purdue'ye, ürettiği bir ağrı kesicide yüksek oranda bulunan opioid maddesinin bağımlılık yaptığı iddiasıyla açılan davalarda, şirketin toplamda 10 ila 12 milyar dolarlık bir uzlaşma bedeli ödemeyi planladığı iddia edildi.

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BBC'nin haberine göre, ABD'li milyarder Sackler ailesinin ilaç şirketi Purdue ve diğer 21 firmaya, ağrı kesici ilaçlarında yüksek oranda bulunan opioid maddesinin bağımlılık yapması nedeniyle 2 binden fazla dava açıldığı belirtildi.

Şirket kaynakları BBC'ye yaptıkları açıklamada, konuya dünya çapında bir çözüm bulmak için taraflarla aktif bir şekilde çalıştıklarını belirtirken, tazminat miktarıyla ilgili yorum yapmadı.

Buna karşın haberde, şirketin hakkında açılan davaları toplamda 12 milyar dolara yakın tazminat ile uzlaşma yöntemiyle kapatmayı planladığı ileri sürüldü.

ABD'li medya kuruluşu NBC'nin haberinde de Sackler ailesinin uzlaşma sonrası Purdue şirketindeki çoğunluk hisselerini bırakabileceği kaydedildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, günde ortalama 130 ABD vatandaşı aşırı dozda ağrı kesici nedeniyle hayatını kaybediyor.

Purdue şirketi ise ağrı kesici ilacın üzerinde olası riskler hakkında bilgilendirici etiketler yer aldığını ve bunun Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylandığını belirtiyor.

- Johnson & Johnson'a 572 milyon dolar tazminat

ABD'nin Oklahoma eyaleti, eyaletteki opioid krizinde rolü olduğu gerekçesiyle ecza devi Johnson & Johnson'a açılan davadan 572 milyon dolar tazminat kazanmıştı.

Bu, ABD'nin birçok eyaletinin ilaç firmalarına opioid krizi konusunda açtıkları davalar arasında ilk sonuçlanan olmuştu.

Haşhaştan elde edilen bir ilaç grubu olan opioidler, hem ağrı kesici hem de uyuşturucu olarak kullanılıyor.

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