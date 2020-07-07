ABD'li kadın askerin korkunç sonu: Parçalanmış ve yakılmış cesedi bulundu

DHA 07 Temmuz 2020 Salı 10:54 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 10:54

Fort Hood askeri üssünde bulunan kalıntıların Nisan ayındaki askeri üste kaybolan Uzman Çavuş Vanessa Guillen'e ait olduğu doğrulandı.

New York Times'da yer alan habere göre, 20 yaşındaki Uzman Çavuş Vanessa Guillen en son 22 Nisan'da Teksas'taki Fort Hood'da görüldü. Cuma günü Vanessa'nın büyük kardeşi Marya Guillen ordudan, Haziran sonunda bulunan kemik, saç ve diğer kalıntıların kız kardeşine ait olduğunu doğrulayan bir telefon aldı.

ORDUNUN TELEFONU 2 AYDAN FAZLA BİR SÜRE SONRA GELDİ

Ordunun telefonu, Vanessa ortadan kaybolduktan sonra 2 aydan fazla bir süre sonra ve Vanessa'nın ailesinin kaybolmayla ilgili soruşturma için çabalaması sonucunda geldi. Ayrıca, Vanessa'nın başka bir asker tarafından cinsel tacize uğradığına dair suçlamalarının ünlülerin, sanatçıların, milletvekillerinin ve başkan adayının dikkatini çektiği ifade edildi. Ailenin ayrıca, ordunun cinsel taciz ve saldırı bildirilerini nasıl ele alacağı konusunda da değişikliğe gitmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

YETKİLİLER DOĞRULADI

Fort Hood yetkilileri, dün üste bulunan kalıntıların Vanessa'ya ait olduğunu resmen doğruladı. Yetkililer, cinsel taciz suçlamalarıyla ilgili bir soruşturma tamamlayacaklarını ve herhangi bir yetersizliği gidermek için cinsel taciz önleme programlarının gözden geçirilmesini değerlendireceklerini söyledi.

Öte yandan Perşembe günü yapılan federal bir şikayette ise polisin kendisine yaklaştığı sırada ölümcül bir şekilde kendini vuran başka bir askerin Vanessa'yı öldürdüğü ve daha sonra da cesedi büyük bir kutuda sakladığı iddia edildi. Ayrıca, askerin kız arkadaşı da Vanessa'nın kalıntılarının parçalanması ve yakılmasında askere yardım etmekle suçlanıyor.