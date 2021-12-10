ABD'li komutan uyardı: Sayıları hızla artıyor

AA 10 Aralık 2021 Cuma 11:06 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 02:14

McKenzie, The Associated Press'e verdiği demeçte, Taliban yönetiminin El Kaide gruplarıyla bağlarını koparıp koparmama konusunda fikir ayrılığına düştüğünü kaydetti.

El Kaide'nin Afganistan'da faaliyetlerini yeniden artırma çabasında olduğunu kaydeden McKenzie, ABD askerleri ve istihbarat ağının bölgeden çekilmesinin, aşırılık yanlısı grupların takibini zorlaştırdığı söyledi.

McKenzie, son günlerde Afganistan'daki El Kaide gruplarına çok sayıda yeni militanın katıldığını öne sürdü.

Taliban'ın El Kaide'ye karşı nasıl hareket edeceğini anlamaya çalıştıklarını kaydeden McKenzie, bunun, bir ya da iki ay içinde netlik kazanacağını aktardı.

McKenzie, Taliban'ın söz verdiği gibi El Kaide ile mücadele kararlı olması gerektiğini ancak bunun henüz gerçekleşmediğini dile getirdi.

ABD güçlerinin istihbarat elde etmesi durumunda gerekli gördüğü hedeflere hava saldırısı yapabileceğine işaret eden McKenzie, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden bu yana böyle bir saldırı gerçekleştirilmediğini ifade etti.

Afganistan'daki hapishanelerden serbest bırakılan çok sayıda DEAŞ militanı olduğuna dikkati çeken McKenzie, bu örgütün de yeniden diriltilmeye çalışıldığını iddia etti.

McKenzie, El Kaide ve DEAŞ'ın ülke içinden ve dışından eleman devşirmeye devam etiğine dikkati çekti.